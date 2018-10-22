С начала 2018 года выручка сети «Магнит» выросла на 7,7%

Москва, , 22:57 — REGNUM Выручка сети продовольственных магазинов «Магнит» по неаудированным результатам компании за девять месяцев 2018 года выросла на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и достигли 905,3 млрд рублей (840,9 млрд рублей за январь-сентябрь 2017 года). Об этом сегодня, 22 октября, сообщает пресс-служба компании.

По данным «Магнита», выручка компании за третий квартал 2018 года выросла на 8,4% — до 310,1 млрд рублей. Чистая прибыль компании в июле-сентябре увеличилась на 10% — до 7,6 млрд рублей.

Также известно, что в период с июля по сентябрь 2018 года «Магнит» открыл 482 новых магазина. Таким образом, общее количество магазинов сети на 30 сентября 2018 года составило 17 442 штуки. Из них 12 813 — это «магазины у дома», 457 — супермаркеты, 4172 — магазины «Магнит Косметик».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года основатель сети «Магнит» Сергей Галицкий продал 29,1% акций сети банку ВТБ за 138 млрд рублей. При этом Галицкий остался миноритарным акционером «Магнита».