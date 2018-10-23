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Госдума обсудит повышение МРОТ

Экономика

МРОТ привязан к прожиточному минимуму в целом по России

Госдума обсудит повышение МРОТ

Москва, 23 октября 2018, 00:01 — REGNUM  Сегодня, 23 октября, Госдума в первом чтении обсудит законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщает ИА REGNUM.

Правительство РФ предлагает установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2019 года в сумме 11 тыс. 280 рублей в месяц. Таким образом повышение составит 117 рублей (1,048%).

Напомним, что с 1 мая 2018 года МРОТ установлен в размере 11 тыс. 163 рубля.

Дополнительные расходы организаций реального сектора экономики в связи с повышением МРОТ составят 13,7 млрд рублей.

Ранее Госдума приняла закон, в соответствии с которым с 1 января 2019 года и далее МРОТ ежегодно будет устанавливаться в размере 100% величины прожиточного минимума в целом по России за второй квартал предыдущего года.

Читайте ранее в этом сюжете: Комитет рекомендовал Госдуме принять законопроект о повышении МРОТ

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Повышение минимального размера оплаты труда
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