«Транснефть» решила выкупить свои акции на 20 млрд рублей

Москва, , 21:05 — REGNUM Российская корпорация «Транснефть» планирует в ближайшие три года потратить до 20 млрд рублей на обратный выкуп своих акций, которые находятся в свободном обращении. Об этом сегодня, 22 октября, сообщает пресс-служба компании.

Речь идет о так называемой программе buyback объемом до 20 млрд рублей. Это около 8% текущей рыночной капитализации привилегированных акций «Транснефти». Выкупать свои акции компания решила ввиду существенной недооценённости бумаг.

В последующем, выкупленные акции могут быть снова проданы, если будут благоприятные рыночные условия, либо их использую для мотивационной программы менеджмента «Транснефти».

Стоит отметить, что уставной капитал «Транснефти» разделен на 1,555 млн привилегированных акций и 5,569 млн обыкновенных. При этом контрольный пакет акций «Транснефти» (78,1% уставного капитала) принадлежит государству и соответствует 100% голосующих акций. Привилегированные акции (21,9% уставного капитала) находятся у частных владельцев.