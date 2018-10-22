Депутаты Рады хотят требовать возвращения в «российскую газовую кабалу»

Киев, , 20:59 — REGNUM Депутаты Верховной рады Украины от партии «Оппозиционный блок» предлагают парламентариям требовать от правительства отказаться от повышения цен на газ для населения, сообщает 22 октября РИА Новости со ссылкой на пресс-службу фракции.

«Зарегистрирован проект постановления об обращении к кабинету министров Украины с требованием об отмене решения о повышении цены на природный газ для населения», — цитирует документ агентство.

Напомним, 22 октября президент Украины Пётр Порошенко заявил, что снижение цен на газ для населения означает возврат в «российскую газовую кабалу», и что он не допустит такого развития событий.

Как сообщало ИА REGNUM, повышение тарифов ЖКХ для населения, в том числе и платы за газ, является условием МВФ для предоставления Киеву очередного кредита.

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