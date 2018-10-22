Псковская особая зона «Моглино» признана Счётной палатой РФ неэффективной

Псков, , 20:56 — REGNUM Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Моглино» (ОЭЗ ППТ «Моглино»), создаваемая под Псковом с 2012 года, вошла в 10 из 25 особых экономических зон России, которые «с учётом соотношения вложенных средств федерального бюджета с общим объёмом привлечённых инвестиций до сих пор нельзя признать эффективными». Об этом сегодня, 22 октября, сообщила Счётная палата РФ.

Объём средств федерального бюджета, направленных на финансирование этих 10 ОЭЗ составил 55,1 млрд рублей, объём привлечённых инвестиций только 7,6 млрд рублей.

В список неэффективных зон также попали ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь», ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань», ПОЭЗ «Ульяновск», ОЭЗ ТВТ «Иннополис», ОЭЗ туристического кластера под управлением АО «Курорты Северного Кавказа».

Условно эффективными ведомство признало деятельность только ряда ОЭЗ, созданных в Татарии («Алабуга»), Липецкой области и в Санкт-Петербурге, где объём инвестиций уже существенно превысил объём вложенных средств федерального бюджета.

«Однако данные ОЭЗ изначально создавались в субъектах с благоприятным предпринимательским и инвестиционным климатом», — отметил аудитор Счётной палаты Сергей Агапцов.

Напомним, с 2005 по 2017 годы на территории 31 региона России было создано 36 особых экономических зон. К 1 сентября 2018 года действовали 25 ОЭЗ на территориях 22 регионов. С 2006 по 2018 года на создание и развитие ОЭЗ было направлено 201,2 млрд рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета — 131,4 млрд рублей и за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации — 69,8 млрд рублей. Общая стоимость строительства объектов инфраструктуры на 1 января 2018 года за счет всех источников оценивается в 491,9 млрд рублей, в том числе за счет бюджетных средств — в 254 млрд рублей.

Читайте также: Счетная палата РФ рассказала о неэффективности особых экономических зон

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в создание инфраструктуры псковской ОЭЗ «Моглино» с 2012 года вложено 2,9 млрд рублей.

Читайте также: К псковской особой зоне «Моглино» хотят добавить вторую очередь