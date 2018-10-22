Калужские власти будут строить дороги, где открываются новые производства

Калуга, , 21:53 — REGNUM Реализация национального проекта стала предметом обсуждения 22 октября на заседании правительства Калужской области «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По докладу министра дорожного хозяйства области Ольги Ивановой, для реализации на территории калужского региона национального проекта области «Безопасные и качественные автомобильные дороги» был подготовлен проект паспорта программы комплексного развития объединенной дорожной сети области и Калужской агломерации, который 1 октября 2018 года одобрен в Федеральном дорожном агентстве.

С 2019 по 2024 годы на капитальный и текущий ремонты автодорог регионального значения планируется направить 1 млрд 200 млн рублей (по 201 млн рублей ежегодно) — из федерального бюджета и 3 млрд 300 млн рублей будет выделено из средств Дорожного фонда области. На эти деньги будет выполнен ремонт 320 километров дорог регионального значения и 321 километра дорог местного значения. Основные работы будут выполняться в Калужской агломерации, к которой отнесены Калуга и пригород, Бабынинский, Дзержинский, Малоярославецкий, Перемышльский и Ферзиковский районы, а также город Обнинск. Основную часть мероприятий в 2019—2021 годах планируется выполнить в Калуге и Обнинске.

К концу 2024 года в калужском регионе намерены сократить долю автодорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, на 13,5% по сравнению с 2017 годом. Количество мест концентрации ДТП к концу 2024 года должно снизиться по отношению к базовому показателю 2017 года в целом по региону в два раза, а на территории агломерации — на 80%. В настоящее время разработан и согласован с УГИБДД план мероприятий по устранению аварийно-опасных участков дорог. Часть этой работы будет выполнена уже в 2018 году.

По словам губернатора области Анатолия Артамонова, строительство новых дорог и их капитальный ремонт будут в первую очередь осуществляться в местах наибольшей экономической активности. Позиция руководства области — строить дороги там, где открываются новые производства.

Напомним, федеральный проект разработан в соответствии с Указом президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и основными направлениями деятельности Правительства РФ в сфере развития транспортной инфраструктуры.

В состав национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который будет реализован за шесть лет — с 2019 по 2024 годы — включены четыре направления: дорожная сеть, общесистемные меры развития дорожного хозяйства, безопасность дорожного движения и автомобильные дороги необщего пользования.

В числе ожидаемых результатов направления «Дорожная сеть» увеличение к концу 2024 года доли региональных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в целом, по области до 53%; увеличение доли дорог всех форм собственности Калужской агломерации, соответствующих нормативам, с 49 до 85%; снижение количества мест концентрации ДТП по сравнению с 2017 годом в два раза — с 49 до 24 и снижение доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, по сравнению с 2017 годом на 10%.