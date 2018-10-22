Удмуртия и РЖД взамен старейшего вокзала в Можге построят новый к 2021 году

Ижевск, , 20:26 — REGNUM Правительство Удмуртии и АО «Российские железные дороги» (РЖД) подписали соглашение о сотрудничестве при строительстве транспортно-пересадочного узла в Можге, который объединит железнодорожный и автовокзалы. Подписи под документом поставили глава региона Александр Бречалов и начальник Горьковской железной дороги Анатолий Лесун, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

«Мы постараемся к 2020 году (максимум 2021 год) начать и закончить работы по реконструкции и строительству вокзального комплекса в городе Можге», — поделился планами Бречалов и добавил, что это один из старейших железнодорожных вокзалов в республике.

В текущем году начнется проектирование, строительство вокзала может стартовать в 2019—2020 годах.

«Для этого правительством выделены необходимые средства», — заверил глава Удмуртии.

По словам представителя Горьковской железной дороги, все ранее принятые решения выполнены.

«Сегодня мы обсудили ряд вопросов, в том числе реконструкцию станции Балезино. Компания «РЖД» вкладывает в этом году 520 млн рублей. Обсудили выделение земли для строительства служебного жилья», — заключил Лесун.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, здание ж/д вокзала в Можге начали строить в 1916 году, ввели в эксплуатацию в 1919 году. Вокзал функционирует до настоящего времени. Сейчас через станцию курсируют более 25 поездов дальнего следования.

Вопрос реконструкции вокзала в Можге обсуждал с Лесуном еще предыдущий глава Удмуртии Александр Соловьев осенью 2016 года. Уже тогда предполагалось строительство объединенного автомобильного и железнодорожного узла в рамках соглашения о сотрудничестве на 2015−2017 годы.

Годом позднее Бречалов еще в статусе врио обсуждал с Лесуном перспективы строительства нового вокзала. Тогда планировалось, что вокзал будет построен к 2020 году.

Глава Горьковской железной дороги говорил, что новый вокзал будет располагаться на противоположной стороне от старого здания. Лесун пояснял, что объект очень сложный, на этапе проектирования потребуется прохождение множества экспертиз, которые займут не менее года.