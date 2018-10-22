В России могут создать альтернативную международной лесную сертификацию

Москва, , 20:19 — REGNUM В Госдуме намерены обсуждать создание в России отечественной системы добровольной лесной сертификации, которая признавалась бы на международном уровне, передает корреспондент ИА REGNUM 22 октября.

«Создание отечественной системы сертификации — крайне важно, поскольку мы должны определять стандарты для своей страны и должны быть независимы при принятии решений по развитию нашей промышленности и экспортной политики», — отметил глава комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев («Единая Россия») в ходе форума в Москве.

В настоящее время продукция российских лесопромышленных предприятий сертифицируется по принципам иностранных Пан-Европейской Лесной Сертификаци (PEFC) и Лесного попечительского совета (FSC).

Очень часто такие системы международной сертификации являются допуском российских компаний на иностранные рынки, однако не все компании получают сертификат. В частности, проблемы возникают у российских компаний в Архангельской области, — по словам депутата, «из-за серьезного, несправедливого прессинга экологических международных экологический организаций, которые являются проводниками систем PEFC/FSC». Николаев также указал на то, что «стоимость одного обследования FSC для российского предприятия может стоить и сто, и двести тысяч долларов, и каждый год его надо подтверждать».

В ходе дискуссии член правления Ассоциации лесоимпортеров Великобритании Питер Хамерсли заявил, что «России придется забыть об экспорте лесоматериалов, если все предприятия российской промышленности не будут сертифицированы по стандарту FSC/PEFC».

Николаев предложил провести в Госдуме обсуждение отечественной сертификации с участием всех заинтересованных сторон, министерств и ведомств.