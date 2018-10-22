Понедельник, 22 Октября 2018 года
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Украина планирует выпустить новые еврооблигации

Экономика

Сроком на 10 лет

Украина планирует выпустить новые еврооблигации
Иван Шилов © ИА REGNUM
Экономика Украины

Киев, 22 октября 2018, 19:55 — REGNUM  Облигации сроком обращения 10 лет выпустит Украина, сообщает 22 октября телеканал «112 Украина».

Согласно сообщения, Киев планирует выпустить еврооблигации таким образом, чтобы осуществить в 2018 году внешние заимствования почти на $2 млрд. Встречи с инвесторами планируются в Лондоне и США, организаторами станут Citi, Goldman Sachs, J.P. Morgan и BNP Paribas. Отмечается, что помимо десятилетних облигаций заемщик может разместить пятилетний транш

Напомним, в 2017 году Украина разместила 15-летние еврооблигации стоимостью $3 млрд. Одновременно с этим украинский минфин выкупил облигации на $1,576 млрд, которые должны были быть погашены в 2019—2020 годах.

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