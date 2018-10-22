Призыв убрать «Электроцинк» на Урал выглядит «попыткой разделить граждан»

Владикавказ, , 19:22 — REGNUM Призыв мэра Владикавказа Махарбека Хадарцева закрыть во Владикавказе завод «Электроцинк» не остался без внимания на Урале, где находится головной офис Уральской горно-металлургической компании, в которую входит североосетинское предприятие. Депутат Госдумы от Свердловской области Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») направил мэру правительственную телеграмму, в которой раскритиковал его предложение.

Скан телеграммы Ионин разместил на своей странице в соцсети Facebook. По его словам, возмущённые предложением владикавказского мэра граждане обращаются к нему на протяжении всего дня.

«Как депутат Госдумы, представляющий Уральский регион, не могу не обратить Ваше внимание, что мы все живём в одной стране, и требовать переноса губящего, с Ваших слов, здоровье производства, выглядит попыткой разделить граждан на достойных жить в нормальных экологических условиях и недостойных этого», — говорится в телеграмме на имя Махарбека Хадарцева.

Также Дмитрий Ионин напомнил, что 1 марта в своём ежегодном послании президент Владимир Путин обратил внимание на тяжёлую экологическую ситуацию в ряде городов Урала. В связи с этим депутат назвал предложения, подобные озвученному Хадарцевым, неактуальными и вызывающими негативную общественную реакцию.

«О чём Вас и информирую», — заключил Ионин.

Напомним, после пожара на заводе «Электроцинк» мэр столицы Северной Осетии Махарбек Хадарцев выступил с обращением к руководству УГМК, в котором потребовал закрыть предприятие во Владикавказе и перенести его на Урал.

«Требуем закрыть завод! Перенесите его на Урал!» — написал мэр на своей странице в Facebook.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ночью 21 октября на заводе «Электроцинк» возник пожар, площадь которого к утру достигла 4500 кв. метров. Сгорел цех электролиза цинка. Потушили пожар лишь днём 21 октября. Работа предприятия приостановлена.

При тушении огня погиб один из пожарных, ещё двое пострадали. Родственникам погибшего руководство завода намерено оказать поддержку.

По факту пожара СКР начал доследственную проверку. Глава республики Вячеслав Битаров не исключил версии поджога. А мэр Владикавказа потребовал убрать завод из Северной Осетии.

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