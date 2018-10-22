ВБ окажет Узбекистану помощь в сфере экстренной медицины

Ташкент, , 19:17 — REGNUM Существующая система экстренной медицинской помощи (ЭМП) в Узбекистане не способна достаточно эффективно реагировать на срочные вызовы в виду отсутствия в районах и областях страны интегрированных компьютеризированных диспетчерских служб, говорится в поступившем в ИА REGNUM 22 октября сообщении Всемирного бака (ВБ).

ВБ сообщает, что количество вызовов в Узбекистане, требующих госпитализацию пациентов, продолжает увеличиваться.

«Так в 2017 году по стране на номер 103 поступило 15,6 миллионов входящих звонков, из них обслужено с выездом 8,7 миллионов человек. В 87% случаев медицинская помощь была оказана пациентам на дому, в 12% случаев потребовалась их госпитализация, и в 1% случаев вызовы оказались ложными», говорится в сообщении.

В документе отмечается, что в настоящее время в Узбекистане одна машина скорой помощи приходится на 18 300 человек, «в то же время, действующие национальные стандарты предусматривают, что данный показатель должен быть на уровне — одна машина на 13 000 человек».

«Кроме того, большая часть нынешнего парка данного типа транспортных средств непригодна для оказания первичной медицинской помощи. Они имеют ограниченное пространство для спасения жизни пострадавших в ходе транспортировки в больницу и не имеют оборудования для оказания экстренной медицинской помощи», отмечается в сообщении.

Также, нуждаются в улучшении навыки медицинского персонала, оказывающего услуги в рамках существующей системы ЭМП, включая способность диагностировать и лечить травмы, в том числе в случае дорожно-транспортных происшествий и сердечно-сосудистых заболеваний, а также лиц, находящихся в неотложном состоянии.

В этой связи, ВБ разработан проект «Совершенствование служб экстренной медицинской помощи», на который банком выделено 100 миллионов долларов.

В рамках проекта будут созданы комплексные диспетчерские центры в 12 областях Узбекистана и в городе Ташкенте, которые будут отвечать за обработку звонков, координацию машин скорой помощи, а также осуществлять контроль за деятельностью их бригад.

Проектом также выделены средства на начальную подготовку врачей и медсестер в системе ЭМП, на приобретение около 60 современных машин скорой помощи и необходимого оборудования для оказания помощи пациентам с различными травмами, находящимся в неотложном состоянии и в случаях экстренного родовспоможения.

«Сокращение времени реагирования на обращения, современное оборудование и повышение квалификации медицинских работников должны способствовать снижению смертности и негативных последствий для здоровья пациентов, повышению доверия граждан Узбекистана к качеству услуг в системе ЭМП», подчеркивает ВБ.

Всемирный банк реализует в Узбекистане 18 проектов на общую сумму свыше 3,3 миллиарда долларов США с целью содействия реформам в социально-экономической сфере, осуществляемых правительством республики. Данные проекты нацелены на поддержку макроэкономических реформ, развитие сельского хозяйства и управления водными ресурсами, здравоохранения, образования, водоснабжения и санитарии, энергетики, транспорта и городского хозяйства.