Наказание без «пряника» — о конфискации доходов самозанятых

Москва, , 19:57 — REGNUM Самозанятым нужны понятные правила налогообложения и комфортные условия работы, а не штрафы, заявил 22 октября корреспонденту ИА REGNUM адвокат, эксперт по судебной защите Тарас Котосин.

«Штрафы не продуктивны, так как самозанятым, наоборот, надо создать среду для того, чтобы они вышли из тени, создать понятные правила налогообложения и комфортные условия работы. Им должно быть легко и просто платить налоги — это будет большим стимулом, чем штрафы. Наказание используется в качестве «кнута», но «пряника» нет — условия не созданы, всё сводится к принуждению и штрафам в полном объеме, то есть предлагается забрать у самозанятых все доходы, которых и так не много», — сказал Котосин.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября Госдума обсудит в первом чтении поправки в Налоговый кодекс, по которым у самозанятых граждан, уклоняющихся от уплаты налогов, будут конфисковывать весь доход.

Самозанятые — это физические лица и предприниматели, которые работают «на себя» и не платят налоги. Годовой доход не должен превышать 2,4 млн рублей. Их доходы предлагается облагать налогом в 4%, если речь идет о продаже товаров и услуг для физлиц, и 6% — если речь идет о продаже товаров и услуг для юрлиц и ИП.

22 октября комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал депутатам принять в первом чтении пакет законопроектов об особом налоговым режиме для самозанятых граждан РФ.

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