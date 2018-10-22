Северный широтный ход: мост через Пур начнут строить зимой

Салехард, , 19:25 — REGNUM К строительству моста через реку Пур на Ямале приступят в конце 2018 года. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Артюхов на своей странице в Instagram.

Как поясняет губернатор ЯНАО, для заключения концессионного соглашения по строительству долгожданного моста, который свяжет жителей и производственников поселка Уренгой, Тазовского и Красноселькупского районов с Большой землёй, потребовалось даже вносить изменения в федеральное законодательство.

Ранее запрещалось строительство платных дорог без предоставления бесплатной альтернативы. Исключение в общее правило внесли для Ямала: безальтернативный платный проезд для грузового транспорта, а для легковых автомобилей — безвозмездный. Это решит проблему привлечения частных инвестиций на развитие транспортной инфраструктуры Крайнего Севера в рамках государственно-частного партнерства.

Мост через реку Пур, по предварительным данным, будет построен к 2021 году, и на его строительство требуется не менее 8 млрд рублей. Готовится конкурс на заключение 15-летней концессии на строительство моста, по итогам которого будет выбран инвестор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мост через реку Пур — одно из звеньев Северного широтного хода. В департамент экономики Ямала уже поступила первая заявка на участие в концессии по его строительству — от акционерного общества «Мостострой-11». Проектную документацию на мост подготовил Санкт-Петербургский институт «Ленпромтранспроект».

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