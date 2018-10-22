«Ростех»: Национальная система бронирования авиабилетов готова

Москва, , 19:07 — REGNUM Государственная корпорация «Ростех» завершила работу по созданию Национальной системы бронирования (НСБ) для продажи авиабилетов. Об этом сегодня, 22 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя «Ростеха».

На данный момент НСБ полностью готова к эксплуатации. Система имеет полностью российские происхождение и отличается от зарубежных аналогов высоким уровнем доверенности.

В «Ростехе» подчеркнули, что подобные обеспечивающие системы для авиационной отрасли, безусловно, относятся к критически значимой инфраструктуре, в отношении которой должны действовать суверенные правила Российской Федерации. Это критически важно для бесперебойной работы системы и защиты персональных данных граждан России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года министерство транспорта России обнародовало проект требований к новой системе онлайн-бронирования авиабилетов. Этот проект предусматривает перенос с 1 января 2020 года на территорию России серверов и баз данных систем, которые обеспечивают бронирование и продажу авиаперевозок внутри страны, регистрацию пассажиров и взаиморасчеты.