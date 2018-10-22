Фондовый рынок США начал падать

Нью-Йорк, США, , 19:17 — REGNUM Основные индексы Уолл-стрит оказались в «красной зоне» через несколько часов после открытия рынка, 22 октября передает агентство Reuters.

К настоящему моменту индекс Dow Jones снизился на 135,22 пункта (0,53%), до 25 309,12 пункта, индекс S&P 500 снизился на 15,89 пункта (0,57%), до 2751,89 пункта, индекс Nasdaq снизился на 13,57 пункта (0,18%), до 7435,45 пункта.

Негативный тренд на рынке задало падение курса акций ряда крупных компаний, в том числе Halliburton и Hasbro.

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