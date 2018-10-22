Эксперт призывает провести аудит «Нафтогаза»

Киев, , 18:48 — REGNUM На Украине не может быть рыночной цены на газ, поскольку в стране нет рынка энергоресурсов, нет конкуренции. Об этом 22 октября в эфире телеканала NewsOne заявил глава комитета экономистов Украины Андрей Новак.

«У нас нет рыночной цены по одной простой причине — у нас нет рынка энергоресурсов, нет конкуренции. У нас на каждом этапе монополисты: добыча — монополист, переработка — монополист, поставка населению — монополист. Рынка как такового нет. Мы как потребители не можем выбрать между поставщиком энергоресурсов», — сказал Новак.

Он призвал правоохранительные структуры провести аудит компании «Нафтогаз Украина».

«Почему не происходит аудит? Очевидно, это не выгодно сегодняшнему руководству «Нафтогаза», правительства и государства», — добавил Новак.

Экономист напомнил, что международный валютный фонд не требовал от правительства Украины поднять цену на газ. Новак обвинил правительство Украины в решении проблем за счет населения.

«Деньги МВФ идут по двум направлениям: первое — в Национальный банк Украины на пополнение золотовалютных резервов. Второе направление — правительству на решение бюджетных проблем по обслуживанию внешнего долга. Деньги МВФ — это не деньги развития. МВФ не требует поднять цену на какой-то конкретный товар, МВФ требует равных, рыночных условий для всех потребителей. Правительство закрывает и решает все вопросы исключительно повышением цен и тарифов. Это делает не МВФ, а украинское правительство. Все закрывается за наш счет — за счет потребителей», — возмутился Новак.

Напомним, международный валютный фонд требует от Украины резко повысить тарифы на газ для населения. Это является условием для предоставления Киеву очередного кредита. В 2014 году правительство Украины резко (в 10 раз) подняло тарифы на газ для населения и промышленности. По состоянию на август 2018 года цена на газ для населения Украины составляет 6958 грн (249 долл) за 1000 куб. м (6,958 грн или 0,24 долл за 1 куб.м. газа). С 1.08.2010 по 30.04.2014 на Украине цены на газ составляли 0,7254 грн. (0,025 долл) за 1 м.куб.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что с 1 ноября цена на газ для населения Украины повысится на 23,5% (до 8550 грн или 303 долл за 1000 кубических метров). По его словам, повышение цен на газ спасет страну от дефолта.

«Цены с 1 ноября на газ вырастут только на 23,5%. Не на 60%. Это то, что нам удалось невероятными усилиями достичь вследствие переговоров… Если мы не сможем продолжить сотрудничество с нашими международными партнерами, мы окажемся в состоянии, когда мы не можем обслуживать те долги, которые взяли до нас. И, к моему большому сожалению, это может привести к тому, что Украина будет введена в дефолт», — считает Гройсман.