Соцработников в Чувашии обещают увольнять за хамство

Чебоксары, , 18:36 — REGNUM В Чувашии обсуждение законопроекта о расширении перечня льгот по оплате взноса за капитальный ремонт завершилось обвинения в хамстве. Оппозиция высказала мнение, ссылаясь на избирателей, что социальные работники «ведут себя грубо, откровенно хамят». В ответ министр труда Сергей Димитриев пообещал, что «если кто-то кому-то нахамил», то он будет «уволен после служебного расследования» и заявил, что «хамство есть и у депутатов», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Согласно законопроекту, предложено расширить круг лиц, которым будет предоставляться компенсация по оплате капремонта. Напомним, в настоящее время эта мера поддержки предоставляется собственникам жилых помещений, достигшим 70-летия (50% от размера взноса) и старше 80 лет (100%), одиноко проживающим или проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста. Эта норма дополняется и при условии совместного проживания с неработающими инвалидами первой и второй группы.

По расчётам минтруда, в результате льготой смогут дополнительно воспользоваться около 900 человек, всего в настоящее время получателями являются около 6,7 тыс. человек. Расходы ориентировочно вырастут с 7,4 млн до 10,3 млн рублей.

Дискуссии развернулись не вокруг законопроекта, а разбирательств, кто кому хамит. Лидер фракции «Справедливая Россия» Игорь Моляков высказал мнение, что якобы при подаче документов на социальные выплаты у жителей требуют погашения задолженности за капремонт.

«Причём ведут себя грубо, откровенно хамят. Говорят: «Идите к Путину, он вам всё решит». Как сделать, чтобы чиновник не связывал все социальные выплаты, которые положены, с капремонтом?» — спросил парламентарий.

«Конечно, есть некоторые категории, которые не платят за коммунальные услуги, жилищные услуги. И закон говорит так: если вы не платите, то мы вам возмещать не будем. Это честно, это справедливо, я в этом абсолютно уверен. Насчёт «выбивания». Никакого «выбивания» денег у людей у нас не происходит. Никакого хамства: не могу сказать 100%, но мы постараемся, у нас 4 тыс. работают в подведомственных учреждениях. Но хамство есть и у вас, у депутатов, сегодня мы увидели», — не удержался от замечания глава минтруда Сергей Димитриев, который ранее оказался под градом критики и однотипных вопросов от оппозиции в связи с принятием законопроекта о прожиточном минимуме пенсионера.

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«Сергей Петрович, давайте не будем делать замечание», — сделал замечание чиновнику спикер Валерий Филимонов (ныне замруководителя администрации главы Чувашии).

«Если кто-то кому-то нахамил человек будет уволен после служебного расследования», — заверил Димитриев.

Отметим, в администрации главы Чувашии планируют ввести критерии оценки кандидатов для зачисления в кадровый резерв «по пятибалльной системе». Члены конкурсной комиссии будут оценивать наличие лидерских качеств, готовность к саморазвитию, масштабность мышления, информированность, тактичность, позитивность, стрессоустойчивость и логичность речи.

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