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Порошенко: снизить платежи за газ можно лишь в «российской газовой кабале»

Экономика

Президент Украины обещает уберечь страну от низких цен на газ

Киев, 22 октября 2018, 18:23 — REGNUM  Нельзя вернуть низкие цены на газ, так как это означает возвращение к «российской газовой кабале», заявил 22 октября президент Украины Пётр Порошенко.

Столь экзотическое заявление Порошенко сделал на встрече с коллективом Счётной палаты Украины, сообщает пресс-служба украинского президента.

«Послушайте сегодня обещания популистов удешевить газ в два, в три, в четыре, некоторые договорились в шесть раз снизить цену. Это можно сделать только путём возвращения в российскую газовую кабалу», — цитирует слова Порошенко пресс-служба президента Украины.

«Едва-едва выбрались из этой кабалы — и сейчас опять пытаются туда вернуть. Развернуть страну в так называемый русский мир я не позволю при любых обстоятельствах», — обнадежил своих сограждан Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября правительство Украины одобрило повышение тарифов на оплату газа для населения на 23,5%. Новые тарифы начнут действовать с 1 ноября текущего года.

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