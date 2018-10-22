Понедельник, 22 Октября 2018 года
19:01:57 МСК

Уклоняющихся от налогов самозанятых будут штрафовать

Экономика

Речь идет о гражданах, зарегистрированных в качестве самозанятых, но уклоняющихся от уплаты налогов

Москва, 22 октября 2018, 18:06 — REGNUM  «Единая Россия» настаивает на наказании для самозанятых, не платящих налоги, передает корреспондент ИА REGNUM 22 октября. Эксперимент по введению налога на профессиональную деятельность пройдет в четырех регионах — Москве, Московской области, Калужской области и Татарии.

«Это ответственность самого лица: заявить, и указать, и небольшой налог — 4% от полученного дохода уплачивать. Но если лицо будет уклоняться, полагается мера наказания — конфискация всего полученного дохода за время уклонения», — отметил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

Госдума в первом чтении 25 октября на заседании в первом чтении обсудит поправки в Налоговый кодекс. Нормы вводят понятие «самозанытые» в НК.

Для удобства граждан, авторы законопроекта предлагают им регистрироваться с помощью специального мобильного приложения «Мой налог», а не ходить в налоговые органы. В приложении будут автоматически учтены все данные о доходах самозанятых и налогах, уплаченных им.

Как рассказал в ходе обсуждения инициативы глава комитета Госдумы по бюджету и налогам и один из авторов законопроекта Андрей Макаров («Единая Россия»), если у гражданина будет зафиксирован доход, но он не будет платить налог или не зарегистрируется как самозанятый, то ему грозит штраф в размере полученного дохода.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проблемы самозанятых
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить