Нефть снова падает: Саудовская Аравия увеличивает добычу

Лондон, , 18:07 — REGNUM Мировые цены на нефть продолжают падать после заявлений Саудовской Аравии о намерении резко нарастить добычу, 22 октября передает агентство Reuters.

К настоящему моменту нефть марки Brent потеряла в цене 39 центов и торгуется на уровне $79,39 за баррель. Нефть WTI снизилась на 45 центов до $68,67 за баррель.

К продолжению спада на рынке привели заявления министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о готовности увеличить производство нефти до 11 млн баррелей в сутки за ближайшие недели и до 12 млн баррелей в сутки в среднесрочной перспективе.

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