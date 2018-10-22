Понедельник, 22 Октября 2018 года
19:01:27 МСК

Нефть снова падает: Саудовская Аравия увеличивает добычу

Экономика

Нефть Brent стоит $79,39 за баррель

Лондон, 22 октября 2018, 18:07 — REGNUM  Мировые цены на нефть продолжают падать после заявлений Саудовской Аравии о намерении резко нарастить добычу, 22 октября передает агентство Reuters.

К настоящему моменту нефть марки Brent потеряла в цене 39 центов и торгуется на уровне $79,39 за баррель. Нефть WTI снизилась на 45 центов до $68,67 за баррель.

К продолжению спада на рынке привели заявления министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о готовности увеличить производство нефти до 11 млн баррелей в сутки за ближайшие недели и до 12 млн баррелей в сутки в среднесрочной перспективе.

Читайте также: Цены на нефть застыли в ожидании сильного сигнала

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Динамика цен на нефть и нефтепродукты
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить