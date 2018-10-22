В Крыму заработал завод «Титан»

Армянск, Крым, , 17:29 — REGNUM Завод «Крымский титан» возобновил работу после полутора месяцев простоя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель городского совета Армянска Игорь Нижник.

«В пятницу приезжал генеральный директор предприятия, обсуждал с представителями местных и республиканских властей этот вопрос. Насколько мне известно, запуск производства произошёл в субботу. Для выхода на полную мощность заводу потребуется около недели», — отметил глава горсовета.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце лета на территории предприятия произошли мощные выбросы сернистого ангидрида и ряда других химвеществ в атмосферу. Завод временно остановил производство, в школах и детских садах объявили внеочередные каникулы. 24 сентября режим чрезвычайной ситуации был отменён. Глава республики Сергей Аксёнов позже заявил, что завод возобновит работу в случае отсутствия рисков для природы и здоровья людей.

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