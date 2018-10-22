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В Совфеде прогнозируют серьезные проблемы для Украины из-за санкций

Экономика

Президент РФ подписал указ

Москва, 22 октября 2018, 17:27 — REGNUM  В Совфеде полагают, что санкции России в отношении Украины не будут формальными, передает корреспондент ИА REGNUM 22 октября.

«Специальные экономические меры, которые согласно указу президента поручено разработать правительству, создадут серьезные проблемы для физических и юридических лиц, подпадающих под эти меры. Указ прямо рекомендует Киеву перестать играть в санкционные игры», — сказал член Совфеда Франц Клинцевич.

Президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации».

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Отношения Украины и России
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