В Совфеде прогнозируют серьезные проблемы для Украины из-за санкций

Москва, , 17:27 — REGNUM В Совфеде полагают, что санкции России в отношении Украины не будут формальными, передает корреспондент ИА REGNUM 22 октября.

«Специальные экономические меры, которые согласно указу президента поручено разработать правительству, создадут серьезные проблемы для физических и юридических лиц, подпадающих под эти меры. Указ прямо рекомендует Киеву перестать играть в санкционные игры», — сказал член Совфеда Франц Клинцевич.

Президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации».