«Нафтогаз Украины» нарастит добычу газа

Киев, , 17:41 — REGNUM «Нафтогаз Украины» планирует увеличить добычу газа на Украине в 2019 году, заявил главный коммерческий директор компании Юрий Витренко, сообщает 22 октября УНИАН.

Согласно сообщению, компания вложит в увеличение добычи газа 34,5 млрд гривен ($1,23 млрд), а также в развитие газотранспортной системы (ГТС) Украины — 7,3 млрд гривен ($260 млн). Тем не менее план по инвестициям должен быть утвержден наблюдательным советом.

Напомним, «Нафтогаз Украины» добывает в стране около 90% газа и нефти от общего объема добычи углеводородов. В 2017 году компания увеличила чистую прибыль на 48% — до 39,4 млрд гривен ($1,41 млрд) по сравнению с 2016 годом.