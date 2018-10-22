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Фондовый рынок США открыл неделю в «зеленой зоне»

Экономика

Индекс Dow Jones вырос до 25 492,14 пункта

Нью-Йорк, США, 22 октября 2018, 17:40 — REGNUM  Основные индексы фондового рынка растут на открытии рынка в понедельник, 22 октября передает агентство Reuters.

На открытии Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 47,80 пункта (0,19%), до 25 492,14 пункта. Индекс S&P 500 открылся выше на 6,16 пункта (0,22%), на уровне 2773,94 пункта. Индекс Nasdaq открылся выше на 37,71 пункта (0,51%), на уровне 7486,74 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, две прошедших недели на рынке США царила нестабильность — индексы Уолл-стрит обрушились после прогноза МВФ о грядущем спаде мировой экономики, однако немного выросли после публикации отчетов о прибыли крупных компаний.

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