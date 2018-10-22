Липецкая область стала третьей в стране по сбору тепличных овощей

Липецк, , 17:15 — REGNUM Липецкая область заняла третье место в России по сбору урожая овощей закрытого грунта. Как сообщила пресс-служба областной администрации, к середине октября в регионе получено почти 55 тысяч тонн овощей закрытого грунта.

Липчан в рейтинге опережают только Краснодарский и Ставропольский края. Большая часть собранной в Липецкой области продукции приходится на огурцы — 38 тыс. 750 тонн, томатов выращено 15 тыс. 553 тонны. Также получено 662 тонны баклажанов и перцев.

По данным Минсельхоза РФ, в целом по стране валовой сбор тепличных овощных культур составил 785,9 тыс. тонн, что на 24,3% выше аналогичного периода 2017 года.