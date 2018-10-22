Понедельник, 22 Октября 2018 года
19:02:43 МСК

Липецкая область стала третьей в стране по сбору тепличных овощей

Экономика

В регионе вырастили 55 тонн овощей закрытого грунта

Липецк, 22 октября 2018, 17:15 — REGNUM  Липецкая область заняла третье место в России по сбору урожая овощей закрытого грунта. Как сообщила пресс-служба областной администрации, к середине октября в регионе получено почти 55 тысяч тонн овощей закрытого грунта.

Липчан в рейтинге опережают только Краснодарский и Ставропольский края. Большая часть собранной в Липецкой области продукции приходится на огурцы — 38 тыс. 750 тонн, томатов выращено 15 тыс. 553 тонны. Также получено 662 тонны баклажанов и перцев.

По данным Минсельхоза РФ, в целом по стране валовой сбор тепличных овощных культур составил 785,9 тыс. тонн, что на 24,3% выше аналогичного периода 2017 года.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сельское хозяйство
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить