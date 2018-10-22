Кувейт снял запрет на поставки российского мяса

Москва, , 17:05 — REGNUM Продовольственное агентство Кувейта приняло решение о снятии запрета на поставки продукции животного происхождения из России. Об этом сообщает 22 октября пресс-служба Россельхознадзора.

Как уточняется, российская сторона возобновит поставки в Кувейтговядины, баранины и козлятины, а также субпродуктов, полученных от крупного рогатого скота, овец и коз.

Напомним, в апреле 2018 года власти Кувейта ввели ограничения на импорт говядины, козлятины, баранины и мяса домашней птицы из нескольких стран, включая Россию, из-за вспышек таких заболеваний, как ящур и птичий грипп.