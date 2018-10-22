Эксперт: Неясно, как государство будет проверять доход самозанятых граждан

Санкт-Петербург, , 16:52 — REGNUM Тот, кто зарабатывает, должен платить налоги, но неясно, каким образом государство будет узнавать, кто из самозанятых уклонился от уплаты налога и на какую сумму, сказала в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 22 октября, депутат парламента Петербурга Ирина Иванова, комментируя заявления депутатов Госдумы о возможном введении крупных штрафов для самозанятых граждан, уклоняющихся от легализации.

Ранее глава комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров заявил, что самозанятых граждан, которые не зарегистрируются и не начнут платить налоги, может ждать штраф в размере всего полученного дохода. Окончательного решения по вопросу о санкциях для уклоняющихся от уплаты налога пока не принято.

Законопроект о самозанятых гражданах предлагает считать таковыми тех, кто ведет предпринимательскую деятельность, не нанимая других работников. Налоговую ставку предполагается установить на уровне 4%. В экспериментальном режиме налог на самозанятых будет введен в четырёх регионах России с января 2019 года.

Установка Государственной думы понятна. Наши бюджеты более чем на 50% формируются взносами физических лиц, прежде всего подоходным налогом, а также налогом на имущество физлиц. Сборы по этим налогам по ряду причин снижаются, у регионов забирают средства, им нужно чем-то компенсировать эти потери, а за счет кого их компенсировать, если не за счет населения?

Сам по себе подход о том, что тот, кто зарабатывает, должен платить налоги, правилен. И, я думаю, найдется немало граждан, которые захотят работать легально и будут регистрироваться по всем предложенным правилам.

С другой стороны, нет уверенности в том, что речь действительно пойдет о 20 миллионах человек. А как высчитывать доход гражданина, если он не регистрировался? Проверять информацию, которую он размещает в интернете? Но тогда нам потребуется еще одна фискальная служба.

Непонятно, что мешало использовать для решения этой задачи патентную систему. И в целом по всей законодательной инициативе о самозанятых пока намного больше вопросов, чем ответов, — сказала Иванова.