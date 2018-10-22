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S&P подтвердило суверенные рейтинги Украины

Экономика

Новая программа помощи от МВФ позволит Киеву выполнить свои долговые обязательства, отмечают аналитики S&P

Киев, 22 октября 2018, 16:49 — REGNUM  Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной и национальной валютах на уровне «В-» и «В» соответственно. Прогноз по рейтингам «стабильный».

Подтверждение рейтинга связывается с объявленной Международным валютным фондом новой программой финансовой помощи Украине, которая должна быть одобрена до конца 2018 года. По мнению аналитиков S&P, средства МВФ помогут Киеву исполнить свои значительные внешние долговые обязательства.

Напомним, 19 октября было объявлено о достижении договорённости между Украиной и МВФ о 14-месячной программе финансирования на общую сумму $3,9 млрд. Ожидается, что программа начнёт действовать в 2019 году.

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Социально-экономический кризис на Украине
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