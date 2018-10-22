«Нафтогаз» разместит еврооблигации на миллиард долларов

Киев, , 16:39 — REGNUM Через неделю национальная акционерная компания «Нафтогаз Украина» определится с графиком размещения еврооблигаций «на сумму от 500 млн до 1 млрд долл». Об этом 22 октября на пресс-конференции в Киеве заявил глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев.

«До конца года мы не может давать прогнозы (по цене на газ для населения), поскольку сейчас мы планируем выпуск еврооблигаций… Сейчас у нас так называемый режим тишины, которого мы должны придерживаться. После завершения этого периода мы сможем более открыто делиться этой информацией», — сказал Коболев.

В свою очередь коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко уточнил, что в 2019 году «Нафтогазу» нужно выплатить до 60 млрд грн (2,129 млрд долл) по долгам и «операционному дефициту».

«В 2019 году нам нужно будет погасить приблизительно 15 млрд грн в дополнение к операционному дефициту по методике МВФ в размере 45 млрд грн, если не будут решены проблемы с посредниками», — добавил Витренко.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что направит 90% прибыли «Нафтогаза» в государственный бюджет.

«Мы приняли решение о том, что 90% прибыли НАК «Нафтогаз» будет возвращено в бюджет, а из бюджета — на потребности украинских граждан и украинского государства. Думаю, это будет справедливо. Вместо чрезмерных зарплат и премий это все должно быть в государственной казне», — сказал Гройсман.

Напомним, в 2018 году наблюдательный совет «Нафтогаза» принял решение выплатить 41 сотруднику компании премии на общую сумму $46 млн за то, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск «Нафтогаза» к «Газпрому» о недостаточных объемах транзита. По информации украинского издания ZN.UA, глава «Нафтогаза» Андрей Коболев получил $7,9 млн, а коммерческий директор Витренко $6 млн. В начале июля Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по факту выплаты премий руководству «Нафтогаз» в размере $46,3 млн.