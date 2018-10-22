Костромские муниципалитеты получат 100 млн рублей на покупку топлива

Кострома, , 16:35 — REGNUM 100 миллионов рублей получат муниципалитеты Костромской области на подготовку к отопительному сезону, сообщает пресс-служба губернатора области. Такое решение приняли местные чиновники на заседании областной Думы, соответствующие изменения внесены в областной бюджет.

Деньги планируется потратить на покупку топлива и выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы.

Отметим, что доходы областного бюджет были увеличены на 3,9 миллионов рублей. Эти деньги поступили из федерального бюджета для уплаты процентов по инвестиционным кредитам, взятых агропромышленными предприятиями региона.

ИА REGNUM напоминает, что по данным ГТРК «Кострома» основной проблемой Костромской области при подготовке к отопительному сезону остается задолженность муниципалитетов перед поставщиками тепловой энергии.

Областное телевидение сообщало, что долги «в большинстве случаев невелики — менее 1 млн рублей […] главы районов их гасить не спешат — так же, как и договариваться о заключении договоров, что, в свою очередь, может привести к существенным переплатам».