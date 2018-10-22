Глава «Нафтогаза» Коболев не знает, насколько Гройсман поднимет цены на газ

Киев, , 16:34 — REGNUM Глава правления национальной акционерной компании «Нафтогаз Украина» Андрей Коболев не знает, какую цену на газ для населения согласовали правительство Украины и Международный валютный фонд. Об этом Коболев заявил 22 октября на пресс-конференции в Киеве.

«Мы не знаем, какой механизм и темп роста цены заложены в последние договоренности. В этой части переговоров мы не принимали участия. Насколько я знаю, есть какое-то решение. Нужно ждать постановления. Надеюсь, там будет все понятно», — сказал Коболев.

В свою очередь коммерческий директор «Нафтогаз» Юрий Витренко считает, что на Украине нужно повышать цены на газ, поскольку в Европе газ продается дороже.

«Если мы посмотрим на форвардные цены, т. е. цены на западных рынках, вы можете увидеть цены не только на следующие сутки или на следующий месяц, но и цены на следующий год, на новый отопительный сезон. Пока мы не видим какой-то стойкой тенденции к росту цен на мировых рынках. Сейчас европейская цена выше, чем цена на газ для потребностей населения в Украине. Нельзя говорить о том, что нет сенса повышать цену, поскольку цена на европейских рынках не повышается. С другой стороны, цены на газ на европейских рынках волатильны. Они меняется ежесекундно… Много факторов влияют на цену газа», — добавил Витренко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские парламентские фракции «Батькивщина» и «Оппозиционный блок» требуют провести внеочередное заседание парламента, чтобы ввести мораторий на повышение цен на газ.

19 октября премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что с 1 ноября цена на газ для населения Украины повысится на 23,5% (до 8550 грн или 303 долл за 1000 кубических метров).

«Цены с 1 ноября на газ вырастут только на 23,5%. Не на 60%. Это то, что нам удалось невероятными усилиями достичь вследствие переговоров (с МВФ — ред.)… Если мы не сможем продолжить сотрудничество с нашими международными партнерами, мы окажемся в состоянии, когда мы не можем обслуживать те долги, которые взяли до нас. И, к моему большому сожалению, это может привести к тому, что Украина будет введена в дефолт», — считает Гройсман.