СМИ сообщают о скандальной утечке из ЦБ

Москва, , 16:29 — REGNUM О скандале, разразившемся в Центробанке России после утечки нескольких внутренних документов, сообщает сегодня, 22 октября, всероссийский новостной портал news-24.ru со ссылкой на крупные телеграм-каналы. Все они касаются банкротства одной из крупнейших финансовых организаций страны — банка «Югра».

Ранее закрытые «План мер по предотвращению банкротства» и «Предписание» на доформирование резервов «Югры» оказались на прошлой неделе выложены на сайте Союза вкладчиков. По данным news-24.ru, в Центробанке создана специальная комиссия для выяснения обстоятельств утечки. Ее возглавляет директор юридического департамента ЦБ Алексей Гузнов. Сама утечка, как отмечает издание, расценивается как одна из самых скандальных за последнее время и может обернуться громкими отставками.

«Краткий анализ обоих документов свидетельствует, что ЦБ «приговорил» банк к банкротству заранее, до изучения состояния дел в финансовой организации, — пишет news-24.ru. — Так, план предотвращения банкротства представлял собой формальную отписку из двух пунктов, один из которых касался введения временной администрации. На «доформирование резервов» ЦБ отвел «Югре» лишь несколько часов, то есть это требование было практически невыполнимым — хотя банку в итоге и удалось доначислить требуемые деньги в срок. При этом «Югра» (по данным внутренней переписки самого Центробанка) обладал всеми необходимыми ресурсами и не нарушил ни одного норматива».