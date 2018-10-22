Чувашские предприятия за 9 месяцев отгрузили продукции на 159 млрд рублей

Чебоксары, , 16:23 — REGNUM В Чувашии подвели социально-экономического развития республики в январе-сентябре 2018 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в минэкономразвития региона.

За 9 месяцев 2018 года индекс промышленного производства составил 101%, в том числе по обрабатывающим производствам — 102,3%. Организациями промышленного комплекса отгружено продукции на 159,2 млрд рублей, или 108,7%, в том числе организациями обрабатывающих производств — на 137,1 млрд рублей (109,7%). Промышленными предприятиями в январе-сентябре в бюджет Чувашии направлено 19,4 млрд рублей налогов и сборов, что на 22,8% выше соответствующего периода прошлого года — их доля в общем объеме поступления налогов в республиканский бюджет составила 54,1%.

В министерстве экономики отмечают, что в январе-сентябре 2018 года запущен ряд новых производственных площадок. В их числе — производство гипохлорита кальция мощностью 15 000 тонн в год (ПАО «Химпром»), новая линия по производству сахарного печенья (АО «Акконд»), производственный комплекс по серийному выпуску детских резиновых и пластизольных мячей и игрушек (АО «ЧПО им. В.И. Чапаева»), производство инновационных электротехнических изделий со строительством новой производственной площадки в индустриальном парке (научно-производственное объединение «Каскад»), производство танк-контейнеров, предназначенных для хранения и транспортировки жидкостей, сжиженных газов и сыпучих материалов (ЗАО «ЧП «Сеспель»).

До конца года планируется запуск молочно-товарной фермы на 2 тыс. голов в ООО «Вурнарский мясокомбинат» и нового корпуса по розливу молока, кисломолочной продукции и сливочного масла в ООО «Аккондмолоко».

Продукция поставляется и на международный рынок. По данным минэкономразвития, внешнеторговый оборот Чувашии составил $378,7 млн, или 114,8% к соответствующему периоду предыдущего года, в том числе экспорт — $136,6 млн, импорт — $242,1 млн. Торговыми партнерами являются 96 стран.

«На увеличение внешнеторгового оборота повлиял рост экспортных поставок продукции химической промышленности (на 8,5%) и машиностроительной отрасли (на 50,8%), продовольственных товаров (на 13,5%), изделий целлюлозно-бумажной промышленности (на 22,1%). Поставки продукции осуществлялись в 69 стран мира. Количество экспортеров возросло на 5,6% и составило 300 организаций», — говорят в министерстве.

По оценке, в 2018 году внешнеторговый оборот составит $550 млн, или 110,9% к предыдущему году.