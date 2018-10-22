В Воронеже осужден экс-начальник цеха мехзавода

Воронеж, , 16:17 — REGNUM Приговор в отношении бывшего начальника цеха Воронежского механического завода вынес Советский суд Воронежа. Об этом ИА REGNUM сообщила помощник председателя суда Ольга Жеребчикова. Она уточнила, что бывший начальник цеха признан судом виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшим тяжкие последствия (ч.3 ст. 285 УК РФ).

«Ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — сообщила собеседник агентства. Она также уточнила, что осужденному запрещено в течение двух лет занимать определённые должности.

Осужденный был взят под стражу в зале суда.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что уголовное дело связано с аварией транспортного грузового космического корабля «Прогресс МС-04»: якобы экс-начальник цеха допустил нарушения при производстве двигателя ракеты.

Представитель суда в беседе с корреспондентом ИА REGNUM особо подчеркнула: информация о том, что уголовное дело касается крушения космического корабля «Прогресс», недостоверна.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря 2016 года не удалось вывести на орбиту запущенный с космодрома Байконур космический грузовик «Прогресс МС-04». Основной версией аварии было названо разрушение двигателя блока третьей ступени ракеты-носителя — его собирали на ВМЗ. В начале 2017 года был уволен с должности гендиректора завода Иван Коптев, «в связи с неудовлетворительной работой и качеством выпускаемой продукции». На предприятие было возвращено для устранения дефектов более 70 двигателей.