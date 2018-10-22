МВФ и Всемирный банк окажут поддержку Судану в проведении реформ

Хартум, , 17:17 — REGNUM 21 октября Международный валютный фонд и Всемирный банк обязались оказать техническую поддержку Судану в реализации новой экономической программы. Как сообщает саудовская газета «Аш-Шарк Аль-Аусат», новая экономическая программа была принята недавно сформированным правительством страны.

Данное заявление было сделано на полях форума МФВ и Всемирного банка, который проходит в городе Бали, Индонезия.

МВФ и Всемирный банк окажут поддержку стране в сфере социальных услуг, образовании и здравоохранении. Помощь будет заключаться преимущественно в предоставлении грантов Хартуму, а затем в контроле за их реализацией.

Целью грантов станут повышение показателя индекса человеческого развития, увеличение государственных расходов, включая расходы на социальные нужды, и стабилизация платежного баланса.