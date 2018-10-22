В Чувашии – дефицит водителей

Чебоксары, , 15:58 — REGNUM Водители «Чувашавтотранса», который прекратил перевозки и проходит процедуру банкротства, «от отсутствия работы не страдают», «они практически все устроены». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщил на сессии Госсовета глава минтранса Владимир Иванов, отвечая на вопросы депутатов.

Говоря о банкротстве единственного государственного перевозчика, министр транспорта заявил, что «мы предпринимали все возможные действия» «по сохранению этого предприятия». По словам Владимира Иванова, уход «Чувашавтотранса» с рынка пассажирских перевозок не оказал «серьёзных негативных влияний на транспортные перевозки».

«Что касается невыплаты заработной платы, то она была, к сожалению, длительное время. К июлю мы более-менее вывели ситуацию по заработной плате в нормальное русло. Я с людьми (сотрудниками предприятия, ИА REGNUM) встречался неоднократно, говорил, что у нас будет проблема после того, как предприятие остановится, в течение 3−4 месяцев. Предупреждали, что в течение трёх месяцев зарплату не получите по той причине, что она может быть выплачена только при реализации имущества. Они это всё знали.

Водителей сейчас не хватает на маршрутах. Около 15% есть дефицит водительских кадров… В целом водители чувашавтотранса от отсутствия работы не страдают. Они практически все устроены», — заявил Владимир Иванов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 февраля 2018 года в отношении «Чувашавтотранса» было введено наблюдение. В сентябре Арбитражный суд Чувашии вынес решение о признании предприятия банкротом и открытии конкурсного производства. По данным управления Росреестра, на момент открытия конкурсного производства долг предприятия перед кредиторами превышал 849 млн рублей, в том числе во второй очереди (заработная плата перед работниками) — свыше 45 млн рублей.

По данным минэкономразвития Чувашии, на 1 октября 2018 года официально зарегистрировано 3766 безработных, что на 9,1% ниже аналогичного прошлогоднего периода, уровень зарегистрированной безработицы — 0,6%.

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