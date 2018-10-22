В Костромской области проходят проверки пассажирского транспорта

Кострома, , 15:40 — REGNUM В результате проверок общественного транспорта костромские автоинспекторы сняли с междугородних рейсов 3 автобуса, сообщает ГТРК «Кострома».В области продолжаются рейды по выявлению неисправностей у пассажирского транспорта.

После проверок 10 машин на автостанции у железнодорожного вокзала у двух автобусов был обнаружен повышенный люфт рулевого колеса, еще у одного — резина не соответствовала нормам. Неисправные автобусы сняли с рейсов.

В областном телевидении отмечают, что рейды проводятся по всей области из-за «участившихся в стране ДТП с участием пассажирского транспорта».

«В ходе рейдов автоинспекторы особое внимание обращают на технической состояние машин, а также легальность деятельности перевозчиков и условия для предрейсового технического и медицинского осмотров, а также соблюдение времени труда и отдыха водителей», — сообщает ГТРК «Кострома».

ИА REGNUM напоминает, что с начала года в Костромской области произошло 236 ДТП с участием пассажирского транспорта, в 38 случаях пострадали люди. Это на 10% больше аналогичного периода прошлого года.

Ранее, в ходе проверок пассажирского транспорта на костромском автовокзале автоинспекторы сняли с рейсов 5 автобусов из-за различных неисправностей. Так, у автобуса по маршруту Кострома—Красное было обнаружено превышение суммарного люфта. Также были выявлены другие нарушения: водители ставили дополнительные кресла в салонах и самовольно переводили транспортное средство на газомоторное топливо.