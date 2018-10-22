В Торговой палаты Косово обсудили состояние экономики края

Приштина, , 17:47 — REGNUM Торговая палата Косово (ТПК) провела встречу, в которой приняли участие заместитель премьер-министра Фатмир Лимай, министр труда и социального благополучия Скендер Речица и представители бизнеса.

Председатель ТПК Скёндер Красничи заявил, что палата, исходя из опыта других государств, подготовила предложение о том, чтобы налог на добавленную стоимость выплачивался налогоплательщиком при инкассации или сразу после оплаты чека, а также заявил, что оплата декретного отпуска на 100 процентов должна осуществляться государством.

Также глава ТПК порекомендовал правительству повысить функциональность закона о стратегических инвестициях, который на данный момент не дает результата.

Глава торговой палаты поднял проблему безработицы в Косово, отметив спад занятости в этому году. По словам Красничи, производство и экспорт в Македонии, при такой же численности населения, выше, чем в Косово.

Сегодня безработица в Косово составляет около 30%, то есть около 100 тысяч человек разной квалификации.

Фатмир Лимай подчеркнул необходимость донести до политиков информацию о состоянии экономического развития и приоритетность для правительства работы по созданию новых рабочих мест и их сохранению.

Несмотря на то, что правительство инициировало ряд изменений в налоговой политике, этого все ещё не достаточно.

Бизнесмены Хамди Малюшай и Авни Халити подняли проблему отсутствия квалифицированных кадров и ростом зарплат в государственном секторе, из-за которого, по их мнению, частный сектор не привлекает молодежь.