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В Торговой палаты Косово обсудили состояние экономики края

Экономика

На встрече, организованной торговой палатой Косово, отмечалось, что существующая форма закона о подоходном налоге, а также бизнес-климат в крае препятствуют развитию бизнеса в Косово

Приштина, 22 октября 2018, 17:47 — REGNUM  Торговая палата Косово (ТПК) провела встречу, в которой приняли участие заместитель премьер-министра Фатмир Лимай, министр труда и социального благополучия Скендер Речица и представители бизнеса.

Председатель ТПК Скёндер Красничи заявил, что палата, исходя из опыта других государств, подготовила предложение о том, чтобы налог на добавленную стоимость выплачивался налогоплательщиком при инкассации или сразу после оплаты чека, а также заявил, что оплата декретного отпуска на 100 процентов должна осуществляться государством.

Также глава ТПК порекомендовал правительству повысить функциональность закона о стратегических инвестициях, который на данный момент не дает результата.

Глава торговой палаты поднял проблему безработицы в Косово, отметив спад занятости в этому году. По словам Красничи, производство и экспорт в Македонии, при такой же численности населения, выше, чем в Косово.

Сегодня безработица в Косово составляет около 30%, то есть около 100 тысяч человек разной квалификации.

Фатмир Лимай подчеркнул необходимость донести до политиков информацию о состоянии экономического развития и приоритетность для правительства работы по созданию новых рабочих мест и их сохранению.

Несмотря на то, что правительство инициировало ряд изменений в налоговой политике, этого все ещё не достаточно.

Бизнесмены Хамди Малюшай и Авни Халити подняли проблему отсутствия квалифицированных кадров и ростом зарплат в государственном секторе, из-за которого, по их мнению, частный сектор не привлекает молодежь.

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Зарубежная хроника
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