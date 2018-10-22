Александр Калинин вновь избран Президентом «Опоры России»

Москва, , 15:07 — REGNUM Президентом Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» большинством голосов избран Александр Калинин, сообщает пресс-служба организации.

«За избрание Александра Калинина проголосовало большинство делегатов IX очередного Съезда «Опоры России». «За» проголосовали 153 делегата, против — 1, воздержались 2», — отметили в пресс-службе.

Таким образом, при имеющемся на съезде кворуме делегатов кандидатура Александра Калинина была поддержана квалифицированным большинством (это более 2/3 всех голосов).

Александр Калинин занимал пост председателя Челябинского областного отделения «Опоры России» с 2005 года. В 2012 году был избран первым вице-президентом организации по энергетике, инфраструктуре и кластерной политике. 29 октября 2014 года он избран президентом «Опоры России» и НП «Опора».

"Опора России» — крупнейшее объединение предпринимателей, сформированное с опорой на мнение бизнеса и востребованную временем повестку первоочередных задач развития предпринимательства. Под руководством Александра Сергеевича Калинина «Опора России» стала эффективным инструментом решения проблем бизнеса, центром компетенции, аккумулирующим работу по поиску и воплощению в жизнь актуальных бизнес-инициатив в различных отраслях экономики», — прокомментировал избрание Александра Калинина генеральный директор АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» Александр Браверман.

«Отмечу, что, являясь членом совета директоров Корпорации МСП, глава «Опоры России» занимает проактивную позицию, предлагая решения по совершенствованию мер поддержки предпринимателей, созданию эффективных сервисов для бизнеса. Совместно мы ведем активную работу по развитию и продвижению уникального онлайн-ресурса для предпринимателей — Портала Бизнес-навигатора МСП. Благодаря организационной, консультационной и методической поддержке «Опоры России» мы получаем оперативную обратную связь от предпринимательского сообщества, рекомендации и предложения, способствующие созданию современной инфраструктуры поддержки бизнеса. Так, «Опора России» активно поддержала идею Корпорации по созданию лизинговых компаний, которая на сегодняшний день уже реализована на практике. На сегодняшний день создано 4 лизинговые компании в Ярославской области, Республике Татарстан, Республике Саха (Якутия) и Республике Башкортостан», — подчеркнул руководитель Корпорации развития МСП.

«Взаимодействие с «Опорой России» позволяет Корпорации наладить конструктивный диалог с предпринимательским сообществом. Избрание Александра Калинина на очередной срок, уверен, позволит в ближайшие годы добиться еще более впечатляющих результатов в области развития малого и среднего предпринимательства, в том числе в рамках реализации национального приоритетного проекта, утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным», — завершил свой комментарий Александр Браверман.