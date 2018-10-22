В Ярославской области увеличились налоговые поступления

Ярославль, , 14:59 — REGNUM За 10 месяцев 2018 года бюджет Ярославской области получил на 5,4 млрд больше доходов, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом говорится в материалах Ярославской областной думы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

За 10 месяцев доходы бюджета составили 45,4 млрд рублей, в то время как в 2017 году — 40 млрд.

Рост обеспечили прежде всего налоговые поступления — 39,6 млрд рублей в 2018 году (34,6 — 2017). При этом росли как поступления от налога на доходы физических лиц (1,8 млрд), так и на прибыль организаций (1,3 млрд). Несколько выросли поступления от налога на имущество и транспортного налога.

А вот доходы от использования областного имущества, наоборот, несколько сократились — с 53 до 32 млн рублей.

Немного выросли безвозмездные поступления из других бюджетов — с 4,8 до 5,1 млрд за 10 месяцев. При этом в целом в 2018 году регион должен получить 8,9 млрд из других бюджетов (8,1 млрд в 2017 году. С учетом межбюджетного трансферта от правительства Москвы за утилизацию московского мусора (0,5 млрд), уровень федеральной поддержки остается примерно на уровне прошлого года.

Всего в последней редакции бюджета Ярославской области объем доходов запланирован в 68,8 млрд рублей (60,3 млрд в 2017).