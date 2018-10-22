УФАС: в Дагестане выявлено нарушение конкуренции на рынке поставки лекарств

Махачкала, , 14:56 — REGNUM Управлением Федеральной антимонопольной службы по Дагестану вынесено предостережение, а адрес министерства здравоохранения республики о недопустимости нарушения антимонопольного законодательства. Оно вынесено в связи с разработкой законопроекта, ограничивающего конкуренцию на рынке поставки лекарств, сообщили ИА REGNUM 22 октября в пресс-службе регионального управления ФАС РФ.

В настоящее время название законопроекта звучит таким образом: «О полномочиях государственного автономного учреждения «Аптечное управление министерства здравоохранения РД» на оказание услуг, закупка которых осуществляется у единственного поставщика». Антимонопольная служба считает, что принятие этого закона может привести к нарушению федерального закона «О защите конкуренции».

Закупка работы или услуги может быть осуществлена у единственного поставщика лишь при условии, что они могут быть исполнены только этим поставщиком. Однако в Дагестане в сфере поставок лекарственных препаратов подобной ситуации не наблюдается.

Читайте также: Картель, заработавший на лекарствах 7 млрд рублей, выявили в Дагестане

Ранее ИА REGNUM сообщало, что летом 2018 года в Дагестане был выявлен картель с участием четырех компаний по поставке лекарств и медоборудования. Преступный сговор был раскрыт с помощью десанта Федеральной антимонопольной службы, который прибыл в республику по приглашению главы Дагестана Владимира Васильева. Доходы участников картеля превысили 7 млрд рублей.

В отношении должностных лиц министерства здравоохранения Дагестана и участников картеля было возбуждено антимонопольное дело. В свою очередь Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Ограничение конкуренции».

Читайте также: ФАС выявила в Дагестане два картеля, получившие 25 млрд рублей дохода