«Ростелеком» продал «профильный» дом-памятник в центре Петербурга

Санкт-Петербург, , 14:57 — REGNUM ПАО «Ростелеком» продало здание бывшего Управления городского телефона и телеграфа на Почтамтской улице, 15Б, в центре Санкт-Петербурга. Об этом 22 октября сообщил Российский аукционный дом (РАД).

Здание общей площадью 7,8 тыс. кв. метров продано ООО Фирма «ГРАН» за 410 млн рублей.

Историческое здание (Дом Керстен) было построено в конце XVIII века и признано памятником архитектуры регионального значения. С 1860 по 2001 год здесь было сосредоточено управление телефонной сетью и телеграфом Санкт-Петербурга/Петрограда/Ленинграда.

В последние годы здание утратило свое функциональное значение и было реконструировано под офисы, Центр деловой культуры и отель на 22 номера.

По данным издания «Фонтанка», здание было продано лишь со второй попытки: аукцион в прошлом году, на котором за дом просили 682 млн рублей, не состоялся по причине отсутствия заявок от покупателей.

Нового владельца здания связывают с некоей кипрской компанией и компанией «ЭР-Телеком».

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