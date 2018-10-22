Три профсоюза Италии выступили против реформ правительства

Рим, , 14:46 — REGNUM Руководители трех крупных профсоюзных конфедераций Италии выступили против реформ, предложенных правительством, сообщает информагентство Askanews в понедельник, 22 октября.

Профсоюзные лидеры отмечают, что проект бюджета на 2019 год включает в себя недостаточно инвестиций, значительную часть средств предлагается выплатить по «доходу от гражданства» вместо того, чтобы создавать рабочие места или укреплять социальную сферу.

22 млрд евро, которые согласно проекту бюджета дополнительно появятся у государства вследствие наращивания дефицита, должны быть потрачены иначе, в центре внимания должна быть работа, особенно для женщин и детей, отметили профсоюзные лидеры, добавив, что готовы представить правительству свои предложения.

Издание не уточняет, почему представители профсоюзов выступили с этим предложением именно сейчас, когда проект бюджета уже утверждён правительством. В настоящее время идут консультации с властями ЕС.

Проект предполагает наращивание дефицита бюджета до 2,4% ВВП ради исполнения предвыборных обещаний правительства. Планируется снизить пенсионный возраст, отменить запланированное предыдущей властью повышение НДС, а также ввести выплаты по доходу от гражданства и пенсии гражданина (доход любого гражданина страны должен будет составлять не менее 780 евро).

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