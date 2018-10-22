ФАС РФ: Газпром отреагировал на предупреждения по торговле на СПбМТСБ

Москва, , 14:42 — REGNUM Газпром отреагировал на предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ о необходимости возобновления продажи газа на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). Об этом 22 октября заявил журналистам замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.

По его словам, служба ожидает полного возвращения торгов газом Газпрома и видит, что компания «уже реагирует действием» на предупреждение ФАС.

Напомним, Газпром прекратил торговлю газом на СПбМТСБ в конце сентября 2018 года. Глава СПбМТСБ Алексей Рыбников позднее сообщил, что 19 октября холдинг восстановил продажу газа. По сведениям Голомолзина, концерн восстановит продажи газа в полном объеме в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что 17 мая 2018 года ФАС оштрафовала «Газпром» на 221 млн рублей за нарушение закона о конкуренции, говорится в сообщении ведомства.

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