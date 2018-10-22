Семье из Латвии грозит наказание из-за Крыма

Рига, , 14:41 — REGNUM Латвия, являясь страной-членом Евросоюза, поддерживает европейскую позицию по Крыму и санкции против России. Кроме того, в соответствии с латвийскими законами нарушение санкционного режима может повлечь за собой уголовную ответственность.

После того как российские СМИ упомянули о латвийской семье, которая открыла ресторан национальной латышской кухни на полуострове Крым под названием JūRa (переводится как «море»), латвийские СМИ подняли шумиху в отношении и России, и своих граждан.

«Российское СМИ Sputnik использует возможность с помощью хозяев ресторана JūRa состряпать повествование о том, насколько хороша жизнь в Крыму после его присоединения к России», — прокомментировала данное событие латвийская национально-консервативная ежедневная газета Latvijas Avīze

По мнению редакции газеты, деятельность семьи Сысолятиных отлично сочетается с пропагандистскими посланиями России. Особое недовольство вызывает использование в ходе презентации ресторана латвийских флажков, а также факт того, что в статье Sputnik «предпринимателей (семью из Латвии) позиционируют как людей, которые после долгих поисков нашли свое счастье в Севастополе».

Latvijas Avīze также передает слова руководителя коммуникационной группы министерства иностранных дел (МИД) Вита Добеле, что в соответствии с установленными ЕС санкциями вследствие незаконной аннексии Крыма и Севастополя установлен запрет на импорт товаров крымского происхождения, на финансирование или оказание финансовой помощи для импорта таких товаров, на приобретение недвижимого имущества или участие в имущественных правах в Крыму или Севастополе, на экспорт конкретных товаров и технологий, а также на оказание услуг, связанных с туристической деятельностью в Крыму.

Кроме того, представитель МИДа напомнил, что за нарушение санкций статьей 84 Уголовного закона предусматривается уголовная ответственность. МИД указывает, что уровень ответственности конкретных лиц будут оценивать правоохранительные инстанции, а публикацию на портале Sputnik расценивает как составную часть российской пропагандистской кампании.

Недовольство, вызванное использованием на презентации латвийского флага, объясняется тем, что в соответствии с 3 пунктом второй части статьи 3 «Закона о Государственном флаге Латвии», государственный флаг Латвии запрещено использовать в «неподобающих местах и обстоятельствах».

«Латвия не признает незаконную аннексию Крыма и считает Крым частью Украины, поэтому использование государственного флага на общественном мероприятии для репрезентации Латвии в подобном контексте противоречит внешнеполитической позиции Латвии по отношению к статусу Крыма как неотъемлемой части Украины», — комментирует господин Добеле.

Министерство иностранных дел подчеркнуло, что регулярно распространяет предупреждения для предпринимателей и путешественников, однако в то же время каждое лицо должно само оценивать риски, и каждый индивидуально ответственен за свои решения, в том числе и за ведение предпринимательской деятельности в Крыму.

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Ранее ИА REGNUM сообщало об обысках в Эстонских турфирмах, которые продавали путевки в Крым, игнорируя все тот же европейский закон и нарушая режим санкций. На прошлой неделе Генеральная прокуратура Эстонии подтвердила факт возбуждения уголовных расследований против нескольких туристических фирм. Таким образом, возможно, что латвийской семье может в равной степени угрожать уголовное наказание.