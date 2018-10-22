Цены на нефть застыли в ожидании сильного сигнала

Москва, , 14:30 — REGNUM Текущая неделя начинается относительно спокойно, сырьевой рынок ждет более сильных сигналов для разворота в ту или иную сторону. Об этом сообщил ИА REGNUM финансовый консультант ООО «ТелетрейдБел» Михаил Грачёв.

«Сегодня цена марки Brent вернулась к умеренному росту и торгуется вблизи $80 за баррель, но исключать вариант коррекции к $75,00 — $76,00 за бочку полностью нельзя. На это указывают индикаторы технического анализа, с начала октября (после максимума в $86,10 за баррель) сформировался нисходящий тренд», — отметил эксперт.

С фундаментальной точки зрения интерес рынка обращен на начинающийся завтра экономический форум в Саудовской Аравии, его еще называют «саудовским Давосом». Но сейчас на саммите лежит тень конфликта между королевством и США по поводу трагического исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашогги, считает Грачёв.

Он подчеркнул, что от мероприятия отказались несколько важных участников, включая министра финансов США Стивена Мнучина и членов британского правительства.

«Безусловно, на форуме нефть не останется без внимания, и рынок ожидает важных заявлений. Подобное тому, что уже сделал накануне министр нефти Саудовской Аравии Халед Аль-Фалех (что и привело к росту цен на сегодняшних торгах). Министр поделился опасениями, что с уходом с рынка около 3 млн баррелей в сутки, Саудовская Аравия&Co не смогут заткнуть эту прореху в поставках нефти на мировой рынок. Дефицит может возникнуть после 4 ноября из-за санкций США в отношении Ирана, этот фактор, как считает Аль-Фалех, может в 2019-м году двинуть цены на нефть к рубежу в 100 долларов за баррель», — считает консультант.

Таким образом, по мнению эксперта, глобальная неопределенность на сырьевом рынке сохраняется, интрига разрешится в ближайшие две недели. Цена нефти марки Brent тем временем застыла около $80 за баррель и ближайшие два-три дня, с большой вероятностью, будет оставаться около этих значений с небольшими колебаниями вверх и вниз.

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