Более 20% участников конкурса «Лидеры России» 2018-2019 гг. — женщины

Москва, , 14:26 — REGNUM По состоянию на 22 октября доля женщин среди граждан РФ, зарегистрировавшихся для участия в конкурсе «Лидеры России» 2018−2019 гг., составляет 22,3%.

Рейтинг по доле участия женщин в общем объеме регистраций в федеральном округе: Дальневосточный — 24,6% от всех заявок по округу, Сибирский — 24%, Северо-Западный — 22,9%, Южный, Приволжский — 22,2%, Центральный — 22%, Уральский — 21,6%, Северо-Кавказский — 19,1%.

На конкурсе «Лидеры России» 2017−2018 гг. доля женщин, прошедших дистанционный этап, составила 15%.

«В число наставников конкурса «Лидеры России» вошли такие известные управленцы как Заместители Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова и Ольга Голодец, министры Ольга Васильева и Вероника Скворцова, Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина, Председатель ЦИК Элла Памфилова, главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян и другие известные женщины-руководители. История их карьерного продвижения подтверждает широкие возможности для женщин по достижению высоких результатов. Приглашаем представительниц прекрасного пола ещё более активно подавать заявки на конкурс», — рассказал журналистам Алексей Комиссаров, руководитель проекта «Лидеры России», генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», проректор РАНХиГС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия —страна возможностей» была создана указом Президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.

АНО «Россия — страна возможностей» развивает одноименную платформу, реализующую 12 проектов: Конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я — профессионал», Международный конкурс «Мой первый бизнес», Всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», Портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «РДШ — территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», Кубок по менеджменту среди студентов «Управляй!», Акция признательности «Благодарю», чемпионаты профессионального мастерства «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».