У рубля есть шансы продолжить укрепление

Москва, , 14:20 — REGNUM Торговая сессия 22 октября открылась укреплением российского рубля. По состоянию на 13:30 мск российская валюта укреплялась к американской на 0,34% и к европейской на 0,46%. В паре с долларом рубль торговался на отметке 65,27, в паре с евро — на отметке 75,09. Об этом сообщила ИА REGNUM финансовый консультант ООО «ТелетрейдБел» Жанна Кулакова.

По словам эксперта, на фоне восстановления китайского фондового рынка и роста глобального спроса на риски восходящую динамику демонстрируют многие валюты развивающихся стран. Непосредственно рублю дополнительную поддержку оказывает очередной налоговый период. Кроме того, нефть остается достаточно дорогой — баррель Brent торгуется около отметки $80 за баррель.

«С учетом вышеперечисленных обстоятельств у рубля есть хорошие шансы продолжить постепенное укрепление в ближайшие дни, однако имеются и факторы противовеса, среди которых — крепкий доллар, геополитические риски, а также тот факт, что с точки зрения технического анализа рынка рубль в паре как с долларом, так и с евро вот-вот развернется», — считает Кулакова.

По ее мнению, если не случится форс-мажоров, в том числе и геополитического характера, диапазон колебаний курса рубля в паре с долларом завтра может составить 64,5−65,5, а курса рубля в паре с евро — 74,5−75,5.

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