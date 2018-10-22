Проект Минтранса о программах бронирования — это вопрос нацбезопасности

Москва, , 14:18 — REGNUM Проект Минтранса — логичное продолжение закона Яровой, и тенденция на создание российских аналогов западных систем, которыми мы привыкли пользоваться, набирает силу, считает первый вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на обращение гендиректора авиакомпании «Сибирь» Владимира Объедкова к президенту Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимиру Тасуну, сообщила, что готовящийся Минтрансом законопроект «Требования к автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок» может привести к полной остановке деятельности российских авиакомпаний.

Суть в том, что услугами иностранных провайдеров пользуются три крупнейших российских авиакомпаний: «Аэрофлот» (американская Sabre), S7 (швейцарская SITA с переходом в Amadeus), «Уральские авиалинии» (испанская Amadeus). И необходимость переноса в Россию серверов для бронирования и продажи билетов, а также для регистрации на рейс может создать большие проблемы для перевозчиков.

В ее основе лежит понятие национальной безопасности. Представим себе, что США запрещают Sabre из-за введения новых антироссийских санкций. Что же теперь, вся деятельность Аэрофлота остановится?

Число американский санкций растет, и такой запрет вполне может возникнуть не в столь отдаленном будущем. Поэтому, если учитывать геополитическую ситуацию и тот факт, что потепления в отношениях США и РФ не видно, Минтранс разработал правильный проект.

Но пока он не стал законом, необходимо ответить на главный вопрос — продумал ли Минтранс реальность его выполнения в установленные сроки? Вызывает сомнение, что за два года все российские авиакомпании успеют к нему подготовиться.

Одна из российских бед — отсутствие должной подготовки к вступлению закона в силу. Видимо, это считается действенным способом быстро заставить его исполнять.

Вторая беда это то, что качество российских аналогов нередко оказывается недостаточно высоким. Эта беда понятна, и она постепенно исправляется — не сказать, что очень быстро, но все же довольно успешно мы осваиваем новые технологии. Один из примеров этому — появление Россвифта.

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