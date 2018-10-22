Акции «Яндекса» начали отыгрывать потери 19 октября

Москва, , 14:12 — REGNUM На фоне заявления сооснователя «Яндекс» Аркадия Воложа о том, что он не намерен продавать ценные бумаги компании, стоимость акций российского интернет-гиганта поднялась в цене на Московской бирже более чем на 8%. Об этом свидетельствуют данные торгов.

В пиковом значении стоимость ценных бумаг «Яндекса» достигла 1927 рублей за акцию.

«Я планирую и дальше возглавлять Яндекс и не намерен продавать свою долю в компании», — говорится в сообщении Воложа, ранее появившемся на сайте интернет-холдинга.

Как сообщало ИА REGNUM, после появления 18 октября сведений о возможной покупке Сбербанком 30% акций «Яндекса» цена акций компании на Московской бирже и Nasdaq снизилась на 8%, после открытия торгов 19 октября — еще на 8%. В сумме капитализация «Яндекса» снизилась на $1 млрд.

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