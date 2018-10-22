Понедельник, 22 Октября 2018 года
15:40:18 МСК

Акции «Яндекса» начали отыгрывать потери 19 октября

Экономика

В пиковом значении стоимость ценных бумаг компании достигла 1927 рублей за акцию

Москва, 22 октября 2018, 14:12 — REGNUM  На фоне заявления сооснователя «Яндекс» Аркадия Воложа о том, что он не намерен продавать ценные бумаги компании, стоимость акций российского интернет-гиганта поднялась в цене на Московской бирже более чем на 8%. Об этом свидетельствуют данные торгов.

В пиковом значении стоимость ценных бумаг «Яндекса» достигла 1927 рублей за акцию.

«Я планирую и дальше возглавлять Яндекс и не намерен продавать свою долю в компании», — говорится в сообщении Воложа, ранее появившемся на сайте интернет-холдинга.

Как сообщало ИА REGNUM, после появления 18 октября сведений о возможной покупке Сбербанком 30% акций «Яндекса» цена акций компании на Московской бирже и Nasdaq снизилась на 8%, после открытия торгов 19 октября — еще на 8%. В сумме капитализация «Яндекса» снизилась на $1 млрд.

Читайте также: «Яндекс» потерял миллиард, потому что инвесторы боятся санкций — эксперт

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Информационные технологии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить